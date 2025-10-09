Argentino é conhecido pelas muitas reclamações e cartões. Anderson Fetter / Agencia RBS

Olhando a imagem analisada pelo VAR, finalmente disponibilizada, e associando as conversas sobre ela na sala dos árbitros de vídeo, cheguei à seguinte conclusão: Kannemann pagou pela má fama.

Foi expulso contra o Bragantino pelo histórico, e não pelo que fez. Ou, no caso, o que não fez. Não há imagem conclusiva de soco ou cotovelada.

A fama de Kannemann é de muitos cartões amarelos e de reclamão, daqueles que perturbam o trabalho dos árbitros.

Lance do passado

No jogo com o Flamengo, em setembro do ano passado, na Arena, Carlinhos e o zagueiro protagonizam lance parecido. Carlinhos e Kannemann estão se pegando na mão. Numa delas, o braço do atacante do Flamengo desliza para cima e acerta no rosto do argentino, de raspão.

Kannemann caiu como se tivesse sido alvejado de escopeta. Valorizou. O árbitro expulsou Carlinhos. Se Kannemann não tivesse se jogado ao chão, talvez não houvesse a expulsão.

De qualquer maneira, é um erro apitar um lance do presente por condicionamento do passado. A imagem da expulsão de Kannemann contra o Bragantino não é definitiva. Não dá para ter certeza nem de toque, que dirá cotovelada ou soco.