Inter perdeu o rumo na luta contra o Z-4

Não fosse o goleiro Ivan , com cinco milagres inacreditáveis, daqueles de abertura de processo de canonização no Vaticano, teria sido uma derrota estilo 7 a 1. Um horror coletivo, com algumas falências individuais terríveis. Sem uma ideia do que fazer taticamente e um elenco limitado, o quadro é preocupante. Até quando os adversários na luta contra o rebaixamento seguirão perdendo? Tivesse o Vitória vencido o Corinthians no Barradão, e não perdido por 1 a 0, a pontuação colorada já seria de Z-4. Só pela incompetência baiana a distância segue se quatro pontos.

Com cinco minutos já deu para ver: impossível. Canobio e Serna fizeram a festa sobre Victor Gabriel e Bruno Gomes. No intervalo, três trocas para retornar ao modelo anterior. Vitinho, de atacante pela direita, virou ala pela esquerda. Bruno Gomes virou volante, já que Alan Benitez entrou na lateral no lugar de Victor Gabriel. Thiago Maia também saiu, em nome de Borré.



O Inter reteve um pouco a bola. Tomou o gol nessa formação, mas estava mais postado. Pelo menos não havia aquele sufoco a todo instante. Aí Díaz mudou de novo. Tirou Mercado. Voltou ao modelo de dois zagueiros. Claro que piorou. Voltou o massacre. Terminou o jogo assim: Ivan; Alan Benitez, Claiton, Juninho e Pablo; Luiz Otávio e Ronaldo; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero, Borré.



O Inter está sem rumo. Não sabe o que fazer. No Maracanã, teve três sistemas de jogo. Não sabe para onde vai. Como chegar a algum lugar sem saber de onde partir? Ramón Díaz tem de saber por que perdeu. Sem isso, o Inter terá de rezar para a turma do Z-4 perder. Já são três partidas sem rendimento: triunfo sobre Sport e derrotas contra Bahia e Fluminense que poderiam ter sido de goleada.



A luta pelos 45 pontos está mais difícil do que parecia.