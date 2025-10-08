Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Política tricolor
Opinião

Grupo de Odorico não levará adiante briga por cadeiras no Conselho do Grêmio

Chapa 2 teve retirados 15 titulares do colegiado

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS