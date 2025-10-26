Grêmio fez o dever de casa com louvor

Vice-lanterna e virtualmente rebaixado, o Juventude não serve como medida. Quem não sabe? Mas lembremos do Sport. Era o último colocado, mas ganhou na Arena. Desta vez, não. Diante de um velho freguês , o time de Mano Menezes fez 3 a 1 ao natural, sem risco algum. Poderia ter goleado por muito mais. O importante dessa vitória do Grêmio na luta contra o rebaixamento é que se trata de um dos adversários, até o fim do campeonato, que o Grêmio pode vencer. Será assim ainda diante de Vasco e Fluminense, na Arena.

Arthur, o maestro

Arthur de novo foi o maestro. Ele arma o Grêmio de trás, com inteligência e acerto de passes. Dodi é seu cão de guarda. Outra boa notícia, além dos três gols de Vinícius, foi Amuzu. Além da reconhecida virtude de ponteiro que ataca espaço, apareceu o ganês da assistência. Não só flecha, mas também arco: o passe para o terceiro gol de Vinícius é dele.



Outro ponto é Alysson. Chega da fake news que Pavón marca e ele, Alysson, não pode ser o atacante pela direita por isso. Alysson salvou mais de um contra-ataque do Juventude com desarmes. Recompõe. Passou por cima de Alan Ruschel e ajudou João Lucas. Assunto encerrado. Alysson é titular do Grêmio.



Como a rodada ajudou em termos de se distanciar do Z-4 (ficou em oito pontos), dá para administrar melhor os duelos contra Corinthians em Cruzeiro. São partidas que dirão o quanto há de consistência nesse maduro e tranquilo 3 a 1 no Juventude, vislumbrando 2026.