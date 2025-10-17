Eu sei quem matou Odete Roitman

Desfecho da novela é nesta sexta-feira (17), na Globo. Beatriz Damy / TV Globo/Divulgação

O bom de estar entre amigos talentosos e generosos nas manhãs do Redação SporTV é que eles te permitem descontrair um pouco. Não se levar a sério faz bem.

Segundo o Tim Vickery, o mais carioca correspondente britânico do planeta, quem matou Odete Roitman foi a arbitragem, com a vantagem que o desfecho final da novela não importa para a cena a seguir, que me ocorreu e não saiu mais da cabeça.

O árbitro, em cima do lance, trila o apito. Foi a Heleninha. Sim, foi ela! Imediatamente é cercado. A capitã Celina reclama. Marco Aurélio está ali só pela confusão — mas está. César quer mesmo é ouvir o que a turma cochicha. Maria de Fátima, aos gritos, chama o árbitro de pobre. No que tem toda a razão: nem profissionalizado o coitado é. Heleninha chora e anda ao redor de si mesma.

Então, no meio da confusão, o sinal. O árbitro leva a mão ao ouvido e arregala os olhos. A passos lentos porém firmes, dirige-se à cabine na beira do campo, onde fica o monitor. É o chamado do VAR.

— O que aconteceu?

— É que temos uma dúvida aqui. Um instantinho só. Me dá (falando com a turma atrás dos monitores) a câmera do corredor do hotel... Beleza... Ok, ela entrou mesmo no quarto...

— Claro que entrou! Eu vi! Até respingou sangue em mim! — responde o árbitro, visivelmente irritado.

— Calma. Preciso da câmera da cozinha (pausa). Agora volta na imagem da janela, por favor (nova pausa).

— E aí? — pergunta o árbitro, já ansioso.

— A Odete caminha na direção do atirador. Ela dá um passo, tá vendo? Claramente busca o contato. O atirador ergue o braço com a arma em movimento reflexo, posição natural de defesa. Disparo acidental. É a decisão final. Recomendo não assassinato.

— Tá, mas... e o corpo???

— Ah, sim: amarelo por simulação para a Odete.