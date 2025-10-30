Enfim, uma boa notícia no Beira-Rio

Os Díaz, Ramón e Emiliano, convenceram-se do ponto de partida para salvar o Inter do rebaixamento. Vão escalar o Inter com três zagueiros contra o Atlético-MG, neste domingo (2).
Tudo bem que não precisava grande investigação até chegar a essa conclusão. O diagnóstico de que o time sangra à morte às costas dos laterais não é de hoje. Os lances se sucedem, resultando ou não em gol.
O único momento de fato bom com a dupla argentina no comando foi contra o Botafogo, e nessa vitória Alan Patrick foi bem de falso 9 e os ponteiros Vitinho e Carbonero se destacaram.
Não sei se vai resolver a vida colorada, mas insisto que, para chegar a algum lugar, é preciso partir de outro. Os Díaz parecem ter batido o martelo quanto ao ponto de partida.
