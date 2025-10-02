Empate na Vila mostra os limites do Grêmio

Grêmio saiu na frente no placar com Edenilson. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Teve o gol mal anulado do Grêmio, é verdade. Mas não fosse uma atuação fantástica de Gabriel Grando, o time teria levado mais gols. Mano Menezes exagerou na estratégia de jogar por uma bola na Vila Belmiro, onde o Grêmio só venceu quatro vezes em 36 anos de Brasileirão. Podia ter sido a quinta, mas faltou um toque de coragem.

O gol de Edenilson, no segundo tempo, foi a primeira finalização no alvo. A partir daí, todo mundo mais atrás ainda. O Santos teve 23 finalizações, contra quatro do Grêmio. No alvo, 4 a 1. Em favor de Mano, os desfalques. Muitos, e terríveis. Sozinho, Arthur não tinha como compensar as ausências de Marcos Rocha, Cuellar, Willian.

Quando Arthur saiu por cansaço, pareceu senha: o Grêmio foi encurralado. Alex Santana é muito abaixo. A bola não parava nos pés de azul. Sem Edenilson, e com Cristaldo, a intensidade definhou. Ponto ganho, mas para sonhar com G-6 ou até um onírico G-8 será preciso alguma coragem para assumir o risco de lutar pelos três pontos, e não se contentar com um.

Talvez o resultado na Vila - o Santos acertou a grave duas vezes no mesmo lance, teve bola na linha, Vagner Leonardo salvando - mostre o limite deste novo Grêmio. Sem os reforços, ainda é muito difícil até contra o primeiro time fora do Z-4.



Mas o campeonato de segurança está em curso. Não é pouco. O Grêmio estava à beira do abismo. Mudou de patamar. Quatro jogos sem derrota. Oito pontos em 12. Isso dá 75% de aproveitamento. A chance de cair, assim, é zero.

Quem sabe lá na frente, mais estável e confiante, ainda possamos ver um Grêmio mais corajoso, fazendo valer no campo o discurso de acreditar em vaga na Libertadores? Sem isso, nada feito.