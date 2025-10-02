Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Ponto ganho
Opinião

Empate na Vila mostra os limites do Grêmio

Tricolor não conseguiu segurar a forte pressão do Santos

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS