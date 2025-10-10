As promessas de um dos candidatos a presidente do Grêmio

Caleffi prometeu um time "competitivo" para ser "protagonista" em "todas as competições". GZH / YouTube / Reprodução

Aí vai um resumo da entrevista de Paulo Caleffi, candidato à presidência do Grêmio, no Sem Filtro, que vai ar de segunda a sexta-feira, às 19h, na Rádio Gaúcha e no YouTube de GZH. Ele prometeu um reforço de "renome mundial", para repetir o case Suárez.

Perguntamos se o jogador em questão "habla", e ele devolveu que nos contatos já feitos "não se falou português". Danrlei ocupará o cargo de diretor esportivo, remunerado. Maicon, o de gerente, ligado ao vestiário. O executivo de futebol, segundo Caleffi, ficará acima deles no organograma e tem longa experiência.

Haverá um cargo novo: o vice de operações. Que será uma atração, por ter participado da gestão Bandeira de Mello, no Flamengo, responsável por sanear o clube e cravar o alicerce do gigantismo rubro-negro atual. O nome não é divulgado por estar empregado em uma multinacional esportiva.

No campo, Caleffi prometeu um time "competitivo" para ser "protagonista" em "todas as competições". Nosso próximo entrevistado é Odorico Román, outro candidato à presidência do Grêmio.