Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Alerta de Série B e crime contra a base no Inter

O discurso é colocar os jovens aos poucos, para não queimá-los. O tempo vai passando no ano e eles não recebem sequência mínima

