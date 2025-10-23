Alerta de Série B e crime contra a base no Inter

O resumo do fracasso de como gerir futebol há anos no Beira-Rio se deu na expulsão do lateral Alisson, 17 anos, aos 26 do segundo tempo, na Fonte Nova. O discurso é colocar os jovens aos poucos, para não queimá-los. O tempo vai passando no ano e eles não recebem sequência mínima. Aí, quando o incêndio arde porque os cascudos não deram conta, chama a gurizada. É um crime.

Foi assim na derrota previsível do Inter por 1 a 0 para o Bahia: Alisson, Raikkonen, Gustavo Prado. Entrem aí e resolvam. Os três zagueiros não foram mal, mas o trio de volantes assassinou a criação. Sem Alan Patrick e Carbonero, foi um deserto de lucidez e eficiência. O Bahia percebeu e veio com tudo. Borré só receba abacaxis para dominar. Vitinho era exército de um homem só no contra-ataque.



Não interceptar TRÊS rebotes de um mesmo jogador no pênalti de William José foi o emblema de um time que só competiu por meia hora. Gastou no começo e morreu no fim. O risco de Série B é gritante, e ele já tinha soado no jogo ruim contra o Sport. Disse lá e repito aqui: só ganhou por que era o lanterna.



Será um fim de ano para nervos de aço colorados nesta luta contra o rebaixamento.