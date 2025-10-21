A retórica das migalhas apequena Grêmio e Inter

Grêmio e Inter estão se apequenando diante do crescimento dos adversários Renan Mattos / Agencia RBS

Faltando 10 e nove rodadas para colorados e gremistas, respectivamente, as chances de rebaixamento são pequenas. A do Inter é de 4,4%. A do Grêmio, 3%. Vaga via G-6? Para o Inter, 2,2%. A do Grêmio é menor: 1,5%, por ter um jogo a menos. O nível dos adversários, mais pesados para o lado azul, entra no algoritmo da UFMG.

Ambos vendem a narrativa de G-7 e G-8. Uns pontinhos só! Ainda dá! Eis um cenário que ainda não existe. Pode até acontecer, mas depende de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro na Libertadores e Copa do Brasil. Depende dos outros, em suma. Esse é o ponto.

Se a sorte assoprar, imagine os primeiros meses de 2026: Gauchão, Brasileirão e pré-Libertadores. A chance maior no Brasileirão é o limbo, com ou sem Sula. Essa é a realidade atual, no campo e fora dele.

Grêmio e Inter estão se apequenando diante do crescimento dos adversários, que se dividem em versões de SAF ou modelos associativos com gestão moderna. O G ampliado não é mérito. É migalha.

