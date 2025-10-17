A noite em que o Grêmio superou a tempestade

Grêmio contou com gols de Carlos Vinícius para superar o São Paulo. Jeff Botega / Agencia RBS

É aquela história, mais antiga que andar para a frente, mas tão verdadeira quanto. Quando a parte coletiva encaixa, a individualidade cresce. Aí Edenilson e Pavon, que erram e não têm medo de tentar de novo até acertar, melhoram.

Amuzu vai de reforço histriônico a atacante agudo não só atacando espaço, mas com defesa postada, rabiscando a drible, como no primeiro gol. Dodi, com Arthur dominante, colabora com o que sabe: operariado.

Se já tinha Amuzu na esquerda, por que Lucas Esteves subir? Jogo seguro, sem sofrimento, com a ideia de primeiro se garantir atrás da linha da bola para, após, na boa, agredir na transição rápida: 2 a 0 no São Paulo. O Grêmio não cairá. A tormenta passou.

Patinho feio - não é um jogo só que vai apagar tantos outros abaixo, mas não se pode deixar de reconhecer. Dessa vez, Pavon mudou a cara do ataque do Grêmio. Personalidade não lhe falta.