A incompreensível dúvida do Inter

Ramón Díaz testou diferentes modelos em treino aberto na terça-feira (28). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Entendo o técnico Ramón Díaz testar outros esquemas nos treinos do Inter até o jogo decisivo contra o Atlético-MG, domingo (2), no Beira-Rio, na luta contra o rebaixamento. É preciso ter plano B, C e até D.

Mas não pode haver dúvidas sobre o plano A. O Inter só jogou algo na mão da família Díaz com três zagueiros, no 3-4-3, para estancar a sangria às costas dos laterais. Com Aguirre e Bernabei, então, era um Deus nos acuda defensivo.

A linha de quatro foi suficiente para proteger laterais de outra característica, com os improvisados Bruno Gomes e Victor Gabriel, diante do Fluminense.

Em alto nível, sem sofrimento, total controle, o Inter venceu o Botafogo nesse desenho: três zagueiros. O Inter toma o gol no Maracanã já com o trio (começou o jogo sem), mas estava equilibrando as ações. Jogava muito melhor do que até o intervalo. Não vazou por essa razão.

Então o primeiro passo é saber por que perdeu. Sem isso, só a torcida não vai resolver.