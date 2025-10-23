A fórmula mais simples para Grêmio e Inter evitarem o rebaixamento

A solução para o Tricolor e o Colorado é ganhar de quem pode ganhar. Jefferson Botega / Agencia RBS

Ficar só olhando para trás de nada adiantará agora. Até por que são tantos problemas e erros repetidos que nem daria tempo de abordá-los. Passemos logo à sobrevivência.

Sim, cair é a morte virtual. A queda nas receitas é tão brutal que o apequenamento é inevitável, com sequelas financeiras impossíveis de resolver no curto prazo. Mais ainda para dois endividados, como Grêmio e Inter.

O título é o não-rebaixamento. Mas como, jogando tão pouco e com elencos curtos e desfalcados? A solução é ganhar de quem pode ganhar. Guarde essa frase. Os outros? Entregue a Deus.

Logística do Inter

Dos nove jogos que faltam para o Colorado, quatro são no Beira-Rio. Três inimigos — Atlético-MG, Santos e Bragantino — vivem vivem crises parecidas. São inconfiáveis. Tem ainda o Bahia, mas sejamos pragmáticos e projetemos derrota. Se somar esses nove pontos em casa, o Inter vai a 44. Mesmo que perca os outros cinco jogos, inclusive para o Vitória, estará a salvo.

Logística do Grêmio

Com um ponto a mais (36) que o Inter (35), o Grêmio tem cinco das nove rodadas na Arena, entre elas Cruzeiro e Palmeiras. Mas eu disse ganhar de quem pode ganhar, lembra? No caso Juventude, Vasco e Fluminense: 45 pontos. Fim de papo. O Grêmio exibe um plus, que é o Sport na Ilha na última rodada, certamente já rebaixado. A fórmula está aí. Será tão difícil?

