Valencia jamais será esquecido pela torcida do Inter; explico o porquê

Enner Valencia jamais se firmou no time colorado. Duda Fortes / Agencia RBS

Eu disse que o ideal, tipo sonho da carochinha, era Roger Machado falar com Valencia e fazê-lo jogar no Inter o que joga no Equador. Impossível, pelo notório descomprometimento dele com o clube, mostrado várias vezes no campo.

Defendi, no começo do ano, que o melhor era colocá-lo no mercado, para se livrar do salário alto e tentar pegar um bom valor. Quanto mais próximo do fim do contrato, pior. Estava na cara que ele não queria mais. Sua saída para o México, agora, se dá um ano antes do fim do contrato.

Seu plano era jogar a Copa e nada mais. Nunca aceitou a reserva, mesmo sem jogar nada. Queria receber no Inter o mesmo tratamento de "Messi" que tem no Equador, onde é paparicado.

Valencia não foi um erro colorado porque, quando veio, o esforço valia. Estava em atividade, em alto nível, na Turquia. Só que nunca teve regularidade aqui. Aquele gol contra o River Plate? E, quase um ano depois, a cobrança de falta no Gre-Nal? Nada mais.

Não foi um erro na origem, mas deu muito errado na prática.

Enner Valencia ficará marcado pelos gols incríveis que perdeu na semifinal da Libertadores de 2023, contra o Fluminense.

O sonho do tri morreu ali, naqueles erros impressionantes, quase alienígenas. Erros históricos, que habitarão a eternidade colorada.