Uma rodada para definir entre a paz e o pânico para Grêmio e Inter

Nessa hipótese, a de sucesso Gre-Nal, o Grêmio abriria 10 pontos do Z-4. O Inter, oito. André Ávila / Agencia RBS

Se Grêmio e Inter vencerem Vitória e Juventude, a chance de rebaixamento desce a níveis quase definitivos. Matematicamente, não. Ainda faltariam 13 jogos. Mas, convenhamos.

Nessa hipótese, a de sucesso Gre-Nal, o Grêmio abriria 10 pontos do Z-4. O Inter, oito. O estreante Ramón Díaz teria algum alívio para treinar. Mais ainda: afundariam Juventude e Vitória, 17º e 18º colocados antes da abertura da 25º rodada os que abrem a zona da degola.

A missão do Grêmio é mais fácil. Faz má campanha na Arena, sofrendo diante de retrancas, mas a maneira como empatou com o Botafogo, que disputa G-4, sugere nova fase, de mais maturidade e qualidade. Willian e Marcos Rocha. Arthur volta de suspensão. Cuéllar deve retornar.

Já a tarefa do Inter é terrível. O Juventude é forte em Caxias do Sul. Melhorou com Thiago Carpini. O Inter terá muitos desfalques, um deles de última hora: Rochet. Fratura na mão, fissura na costela, tendinose no joelho, agora tornozelo.

Que fase. Nem vidro quebra tanto. Para o Juventude, é jogo para ganhar. Rodada emblemática para definir como será a reta final dos gaúchos no Brasileirão, se na paz ou no pânico.