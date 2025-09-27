Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Reta final
Opinião

Uma rodada para definir entre a paz e o pânico para Grêmio e Inter

A missão do Tricolor é mais fácil. A do Colorado terrível

Diogo Olivier



