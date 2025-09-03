Só não vê quem não quer os sinais do Gre-Nal da gangorra

Tricolor e Colorado tiveram diferentes prioridades na janela. Renan Mattos / Agencia RBS

A janela de transferências está fechando com um sinal claro do que vem por aí na rivalidade Gre-Nal.

Negócios colorados

Sem dinheiro, o Inter focou em arrecadar para bater metas orçamentárias. Roger Machado terá de se virar com o que tem (ou não tem).

O Inter vendeu Wesley e Ramon. Liberou Lucca. Festejou a troca de clube de Alemão e, antes, de Johnny. Trouxe o reserva Alan Benítez e o titular Alan Rodriguez.

Negócios tricolores

Mas o Grêmio enfiou o pé na jaca. No sentido inverso, gastou. Mudou meio time titular. Mano Menezes não pode se queixar.

Quando oficializar Willian, serão sete reforços: Balbuena, Marcos Rocha, Carlos Vinícius, Noriega, Arthur e até o improvável Enzo, lateral-esquerdo que ajudou o CSA a ser rebaixado para a Série D, mas que antes eliminou o próprio Grêmio na Copa do Brasil.

A gangorra da janela deixa sinais claros acerca do futuro imediato. E de 2026.