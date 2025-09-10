Sem ajuda, Roger terá de se virar nos 30 para reerguer o Inter 

A ideia de Roger para redesenhar o Inter e recuperar o rendimento perdido é uma escolha: Alan Patrick. Ele ficaria desobrigado de tarefas defensivas mais pesadas, deixando-as para Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Rodriguez. Carbonero seria o desafogo. Mathias ou Borré ao seu lado.
É um jeito, também, de preencher o meio. Como não haverá Bernabei contra o Palmeiras, e Victor Gabriel ocupará o lugar, em tese o Inter terá ocupação atrás da linha da bola.
Roger repensa o time em torno do seu maior talento, para aproximá-lo do gol. Não recebeu reforços. O que mais pode fazer, além do redesenho em torno de seu camisa 10 ou de adotar três zagueiros após a suspensão de Bernabei, para defendê-lo melhor com linha de cinco?
Roger está tendo de se virar nos 30, como se dizia nos tempos do Faustão na Globo.
