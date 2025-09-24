Por que Ramón Díaz é o nome certo para o Inter

Ramón Díaz é um acerto do Inter . Tenho sido crítico da atual gestão, sempre buscando embasamento na análise e sem pessoalizar. Mas não se pode ter constrangimento de elogiar. A coerência jornalística está no modo de agir, e não na opinião em si. Vejamos o mundo real. Sem técnico, derrota em Gre-Nal, crise, pressão, torcida na bronca, risco de rebaixamento, exigência de reposta imediata. Roger foi demitido no domingo (21). Ramón Díaz chega nesta quarta-feira (24) para treinar na quinta e comandar o time no sábado. Não é um nome qualquer. Tem peso enorme, embora sempre seja prudente ressaltar que não é mágico .

Claro que o Inter já tinha os nomes de Zubeldía e Ramón na gaveta. O império do resultado exige isso. Quando veio a crise, eles foram acionados rapidamente. Deram o ok, e o Inter optou por Ramón. Zubeldía tinha a seleção peruana para resolver, e o Inter não podia esperar.

Aqui, outra leitura correta.



O jogo de sábado é decisivo para a luta contra o Z-4. O Juventude é inimigo direto. Não haverá 2026 sem resolver 2025. Então a emergência é a prioridade. Esse é o mundo real. Ramon recentemente livrou Corinthians e Vasco da queda. Além do mais, é o maior ganhador de títulos da Argentina, aos 66 anos.



O Inter agiu rápido. Foi ágil. E trouxe um profissional do tamanho da tarefa a cumprir, seja para livrar do Z-4 ou, da forma mais otimista possível, pensar algo maior no futuro.