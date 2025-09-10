Por que não há mistério no novo e milionário Grêmio 

Tricolor volta à campo no sábado (13), contra o Mirassol. Lucas Uebel / Grêmio

O novo Grêmio, com os reforços, é um mistério. Certo? Errado. Mano Menezes repetirá o modelo no qual o time mais rendeu, só que com muito mais qualidade.

Tripé de volantes: Cuéllar, Dodi e Arthur, os dois últimos como se fossem apoiadores. Alysson e Willian vindo de fora para dentro, abrindo os lados para Marlon, especialmente. Marcos Rocha fica mais para trabalhar a posse de bola, sem se expor aos 37 anos.

Na frente, Carlos Vinícius. Ainda não o vimos em casa, sendo acionado não só na ligação direta, como nos jogos fora da Arena.

A folha vai subir com os reforços de grife (Arthur, Marcos Rocha, Willian)? Dizem que vai a R$ 21 milhões. Marcelo Marques, o futuro presidente, prometeu tirar da própria fortuna (sem cobrar) para bancar o primeiro ano, cujo time está começando a se formar nessa janela. Dinheiro não será problema, portanto. Qual é o mistério ou receio?