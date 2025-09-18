Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Picuinha 
Opinião

O verdadeiro motivo da polêmica dos ingressos do Gre-Nal

Preço das entradas virou problema porque já não existe mais uma boa relação entre as gestões de Grêmio e Inter

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS