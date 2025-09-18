O verdadeiro motivo da polêmica dos ingressos do Gre-Nal

Os presidentes de Inter e Grêmio, Alessandro Barcellos (E) e Alberto Guerra (D). Matheus Pé / Especial

A parte "boa" dessa polêmica dos ingressos é a prova da força do Gre-Nal. Não há atrativos no campo, mas sempre surge uma briguinha por fora para animar a festa.

O Inter manteve o preço alto (R$ 220) para quem não é sócio, seja colorado ou visitante. Foi assim contra o Fluminense. Só que, ao fazer promoção (cada sócio pode levar um acompanhante), o número de colorados que pagará R$ 220 será pequeno, para não dizer inexistente.

A lotação colorada se dará via promoção. Logo, só os gremistas pagariam R$ 220. O Grêmio resolveu o problema comprando a carga visitante de ingressos, que será vendida a R$ 100.

Legalmente, ninguém está errado. Mas é óbvio que, se houvesse boa relação entre as direções, como nos tempos de Marcelo Medeiros e Romildo Bolzan, colegas de Anchieta e no Direito, que resolviam tudo com um telefonema, o preço de ingresso jamais viraria problema.

Eis o motivo: faltou diálogo, que decorre de uma boa relação construída com o tempo.

Só espero que essa picuinha não vá para o campo. A proximidade do Z-4 e a cabeça dos técnicos já é combustível inflamável suficiente.

