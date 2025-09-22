O que ouvi sobre Zubeldía no Inter

Ex-São Paulo está na mira do Colorado. Fellipe Lucena / São Paulo FC / Divulgação

Uma fonte ligada ao convívio de Luis Zubeldía me disse que ele seria capaz de dar uma contribuição imediata em um aspecto importante.

Zubeldía é "intenso", capaz de reverter um moral abalado rapidamente. Essa é a palavra que pode ser decisiva para sua contratação: intensidade.

Argumentei que a confiança dos jogadores do Inter está no fosso, nível de risco severo de rebaixamento. "É aí que ele pode fazer a diferença. Vai mexer com os caras. É uma pessoa extraordinária", ouvi.

Primeiro, evitar a queda. Depois, com reforços, time de verdade para 2026. Só tem o seguinte: técnico não é mágico. O Inter vem perdendo jogadores, por várias razões, mas não repõe. A queda de qualidade é gritante.

A ideia é o novo treinador estrear contra o Juventude, sábado (27), no Alfredo Jaconi.