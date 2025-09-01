O Grêmio volta do Maracanã com mais uma chance

A questão é que o Grêmio abre mais uma chance para romper com a sina deste ano: reagir bem fora e propor mal na Arena logo a seguir. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Se o Grêmio tivesse perdido, mesmo de pouco, talvez a narrativa já fosse outra. Só que o empate em 1 a 1, contra o Flamengo e seu gigantismo, no Maracanã, após sair atrás, permite nova dose de esperança de algo melhor. Não se trata da piada do “empate maravilhoso”.

A questão é que o Grêmio abre mais uma chance para romper com a sina deste ano: reagir bem fora e propor mal na Arena logo a seguir. Só se defender e jogar por uma bola é mais fácil, sobretudo quase essa “uma bola” entra. Construir é mais complexo, difícil e arriscado.

Universo ao redor

A diferença, dessa vez, para dar o passo seguinte, são os reforços. Marcos Rocha, a estreia de Noriega (o lançamento no lance do pênalti é de cinema), Cuéllar afirmado. Arthur estreará contra o Mirassol. É lícito supor mais qualidade criativa. E se ele melhorar o universo ao redor?

O Flamengo somou 70% de posse por quase todo o jogo. Em conclusões, 17 a 5. No alvo, o Grêmio teve só o pênalti de Volpi, que operou dois milagres. Mas era o grande Flamengo, e o Grêmio conseguiu o que poucos conseguem: somar um ponto no Rio.