O Grêmio somou um ponto na Arena

Com Volpi, o Grêmio converteu o pênalti e garantiu o empate contra o Botafogo. Renan Mattos / Agencia RBS

Tivesse o Grêmio jogado como nessa quarta-feira (24), diante do Botafogo, contra Sport, Ceará ou Mirassol, não teria tropeçado em adversários menores. Só que desta vez o adversário era o rico Botafogo, que se vencesse entraria no G-4. Então o empate em 1 a 1 foi ponto ganho.

O Brasileirão do Grêmio ainda não é de sonhar com vaga em Libertadores. Foi um jogo igual, equilibrado. O Grêmio sofreu para ter posse de bola sem Arthur e Cuellar. André é menos do que Vinícius. Mas ai Willian sobrou. Seja pela esquerda ou por dentro, para se preservar, foi um show de lucidez.

Depois, após o gol de Cuiabano, sobrou personalidade para o time, aí sob o comando de Marcos Rocha, que virou volante armador por dentro. Ponto somado, ainda mais se ganhar do Vitória. O Grêmio melhorou em tudo. Está mais maduro. Não cai mais.