Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Em Porto Alegre
Opinião

O Grêmio somou um ponto na Arena

O Brasileirão do Tricolor ainda não é de sonhar com vaga em Libertadores

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS