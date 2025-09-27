O enigma que decidirá a eleição do Grêmio

Tudo depende espólio de Marques, e como ele será distribuído na eleição gremista. Renan Mattos / Agencia RBS

Em quase 10 anos como repórter de política, antes de dar uma virada profissional e vir para a crônica esportiva, aprendi que é preciso respeitar o percentual de imprevisibilidade de qualquer eleição, e isso vale para o futebol. O voto se dá pelas mais variadas razões. Uns movimentos são capturáveis por analistas, mas outros não. Às vezes, essa parte do imponderado por decidir.

A eleição presidencial do Grêmio é só daqui a dois meses, na segunda quinzena de novembro. O resultado de campo influi. E se o time se recuperar? E se afundar? A fotografia de agora, acionando aqui o Data Olivier, colhendo percepções aqui e ali, indica certo favoritismo de Paulo Caleffi.

A eleição deste sábado renova parte do CD e define o quórum do primeiro turno da eleição presidencial. Será um termômetro. Além de ser o nome de mais visibilidade, Caleffi rompe com a atual gestão antes das derrotas. Ao renunciar à própria candidatura imediatamente após o Marcelo Marques comprar a Arena, em reverência ao gesto do empresário, de forma involuntária planta uma semente. Não imaginava a saída do bilionário.

Caleffi volta mais forte, suponho que com menos resistências. Há um enigma a ser decifrado: para onde vai o espólio de Marcelo Marques? Este espólio diminuiu com as duas desistências? Segue igual? Ele, Marcelo, participará como da campanha? Há risco de alguma atitude intempestiva que mexa com o tabuleiro? Haverá transferência para Dutra Jr, padrinho da candidatura frustrada e apoiado por Celso Rigo? Ou Caleffi pode herdar parte de seus votos?

