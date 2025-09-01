Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Sem convencer
Opinião

Inter vence, mas não passa segurança

Colorado até teve postura de luta, mas apresentou mesmos defeitos de outros jogos

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS