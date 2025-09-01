Inter vence, mas não passa segurança

Mesmo com insegurança, time de Roger Machado mostrou mais vontade. Jonathan Heckler / Agencia RBS

De diferente, só um adversário em má fase e o resultado. O Inter venceu o Fortaleza por 2 a 1, mas apresentou os mesmos defeitos. Um time com muitos erros de passe, desatento em lances decisivos e com marcação à distância.

A bola aérea defensiva de novo entrou. Atrevo-me a dizer que não o fosse o vice-lanterna, o Inter teria cedido o empate. O final teve volume do Fortaleza e tensão.

Ainda assim, mesmo instável, o Inter mereceu. Poderia ter matado o jogo no início, mas errou e o nervosismo tomou conta. Sem Wesley e Tabata? Vitinho e Carbonero.

Levou o empate na milésima bola nas costas de Bernabei, logo após abrir o placar de pênalti. O positivo é que houve postura para lutar mesmo com insegurança e atuação abaixo. Vitória para se afastar do Z-4 e Roger corrigir na data Fifa.