Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

No Beira-Rio
Opinião

Grêmio foi melhor e mereceu ganhar o Gre-Nal 

Time de Mano Menezes quis mais e jogou com melhor estratégia  

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS