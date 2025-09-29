Como a nova bomba de Marcelo Marques impactará na eleição presidencial do Grêmio

Além de abandonar a candidatura e se mudar para São Paulo, Marques está saindo até da gestão da Arena que comprou. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Fervem os bastidores da política do Grêmio, após o massacre da chapa liderado por Marcelo Marques e Celso Rigo na renovação de metade do Conselho Deliberativo. Nomes importantes foram expurgados sem dó nem piedade, com votações longe até dos 15% da cláusula de barreira para conquistar cadeiras. A questão presidencial responde a uma pergunta simples. Quem herdará o espólio de Marcelo e o apoio de Rigo? Esse é o ponto.

Está começando uma nova eleição, majoritária, totalmente diferente da primeira. Há perguntas sem resposta. Outras surgirão. É só a legítima questão de saúde mental ou houve algum atrito com seu grupo político para justificar mudança tão radical de conduta do bilionário do pão?

Além de abandonar a candidatura e se mudar para São Paulo por um tempo, Marques está saindo até da gestão da Arena que comprou. É uma nova bomba. Ele não quer mais saber de campanha eleitoral. A chapa que levava seu nome e o de Rigo no Conselho fez 60% dos votos, mas a maneira como ele está se afastando do dia a dia do Grêmio indica que não haverá alinhamento com ninguém.

Como o seu nome será usado pelos candidatos, por exemplo? E se ele desautorizar?

Antes de Grêmio x Botafogo, na última quarta-feira (24), Marlon Passos, braço direito do empresário, disse que existia a possibilidade de sua equipe continuar no comando da Arena por alguns meses de 2025, independentemente do futuro presidente, para uma transição tranquila. A Arena melhorou demais nas suas mãos, vale dizer.

O que mudou?

O que mudou de lá para cá? Por que Marcelo esperou a eleição no Conselho para anunciar sua decisão de sair até da Arena que comprou?

Marcelo Marques não quer mais relação alguma com o Grêmio, a não ser a de torcedor. O estádio será entregue para a direção nos próximos dias.

Se ele e Rigo não abraçarem o candidato presidencial da chapa vencedora, o pleito muda de figura. O nome natural, politicamente, é o de Antônio Dutra Jr, padrinho da ideia de tornar Marques candidato, mas os movimentos dos bilionários não sugere uma unidade tão coesa assim, o que fortalece Paulo Caleffi.

O edital da eleição à sucessão de Alberto Guerra só sai em novembro. Os aguapés vão se mover, não tenha dúvida. E qualquer gesto ou declaração de Marques ou Rigo pode ser decisivo. O pleito está em aberto.