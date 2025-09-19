A temperatura do Gre-Nal aumenta a cada dia, ainda bem

O Gre-Nal 448 acontece no próximo domingo (21), no Beira-Rio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

À medida que a semana avança, o Gre-Nal vai ganhando a cara que merece. Não como em outras épocas. Seja qual for o resultado, a conta é não cair.

Mas a polêmica dos ingressos movimentou os aguapés. A torcida do Grêmio esgotou em uma hora os ingressos subsidiados da direção, que bancou a diferença de R$ 220 para R$ 100. A do Inter, claro, mobilizou-se. A estimativa é de 40 mil. Mas pode chover, vale lembrar.

Willian e Carlos Vinícius quebraram o protocolo e, na festa de aniversário do Grêmio, falaram que jogam de qualquer jeito.

D’Alessandro falou. Papo reto, maduro, direto, sem fugir de temas como salários, elenco reduzido e finanças. Defendeu Roger: “Não pode ser assim, gente, demitindo na primeira crise”. Dividiu culpas pela fase, tentando tirar o peso só das costas de Roger.

É óbvio que, se o Inter tomar um tombo, Roger não resistirá, mas aí não se pode culpar D’Alessandro. Ele conclamou a torcida, que costuma ouvi-lo.

À medida que o domingo (21) se aproxima, o Gre-Nal vai ganhando cara de Gre-Nal.

