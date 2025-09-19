Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Semana de clássico
Opinião

A temperatura do Gre-Nal aumenta a cada dia, ainda bem

Depois da polêmica dos ingressos que fez o Grêmio esgotar o setor visitante, D'Alessandro dá uma boa entrevista e conclama a torcida

