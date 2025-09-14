A falência do Inter aponta para o Z-4

Thiago Maia como dublê de Fernando é um grande fracasso. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Palmeiras nem fez força. Meia hora de jogo e já estava 3 a 0. Um gol com a defesa em linha, outro de contra-ataque após perda de bola mole de Alan Patrick lá na frente. O terceiro é dado por Rochet, que vive péssima fase, naquela pegada peito de madeira. O quarto, de bola parada, às costas de um lateral, desta vez Aguirre. Fim do primeiro tempo: 4 a 0.

O gol de honra, de Carbonero, a 26 da segunda etapa, com o Inter enfim redesenhado para o 3-5-2, sem Vitonho e com Alan Benitez, nem dá para contar. É óbvio que o Palmeiras tirou o pé do acelerador após abrir o quatrilho.

Sem força, sem iniciativa, espaçado, sofrendo ataques de toda maneira, os jogadores abaixando a cabeça a cada lance. Nos gols, um olha para o outro para transferir culpas. Thiago Maia perde todas as divididas. Alan Rodriguez corre e corre e corre, mas aparece pouco.

O cenário do Inter é terrível, por que Roger Machado não recebeu reforços. Não veio ninguém para fazer o que Wesley e Valencia não vinham fazendo. Não há quem possa entrar e mudar o time.

Roger parece sem saber o que fazer. Nos 10 dias de data Fifa, manteve o 4-2-3-1 com dois ponteiros. Thiago Maia como dublê de Fernando é um grande fracasso. Foi mantido, porque Richard é pior.

Frouxo

As rápidas transições do Palmeiras, acionando as movimentações de Vitor Roque e Flaco Lopez, constrangeram o pobre Inter. Que banho de bola. O Inter, quando subia a marcação, via o Palmeiras sair tocando com facilidade.

Poucas vezes vi uma marcação tão frouxa como a deste Inter. Só dava Palmeiras em todos os duelos. O time do Inter faliu. Terá de torcer contra os outros para não cair. Se depender de si, o risco é enorme.

Que Gre-Nal patético teremos. Quem perder pode amanhecer sem técnico.

