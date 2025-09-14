Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Cenário terrível
Opinião

A falência do Inter aponta para o Z-4

Roger Machado parece estar sem saber o que fazer para reverter a fase do Colorado

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS