A expressão de Ramón Díaz que embalará o Inter a partir de agora

Ramón Díaz em seu primeiro treino no Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Talvez seja pelo fato de já ter visto muitas vezes o mesmo filme, mas entrevistas inaugurais de técnicos em seus novos clubes não dizem muito. As narrativas são positivas.

É justo que seja assim. Fica tudo divino maravilhoso antes de a bola rolar. Como o currículo do técnico é sempre interessante, em maior ou menor escala, a aparência é de encaixe, de confiança, de fé.

Foi assim na apresentação de Ramón Díaz, que salvou Corinthians e Vasco da degola e ostenta o título de técnico mais vencedor da Argentina.

Nem ele, nem o filho Emiliano, desceram a detalhes de time ou esquema. Foram inteligentes. Mal chegaram. A tônica foi o jogo a jogo. Fica o “No va a bajar”, frase repetida por Ramón em Itaquera e São Januário. Pai e filho consideram aquelas campanhas, de manutenção na Série A, como dois títulos.

Emiliano a mencionou a certa altura, quando perguntado sobre promessas. Não quis prometer nada além de trabalho e luta, mas lembrou da expressão. É o que restou ao Inter em 2025: não cair. Com o atual elenco, perigosamente piorado na janela, o risco existe.



O trabalho será duro. Vencer o Juventude, inimigo direito, sábado (27), seria um primeiro passo gigantesco, até para aliviar a vida nos compromissos seguintes, contra Corinthians e Botafogo.