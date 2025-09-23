Marcelo Marques caiu fora e a esperança do Grêmio voltou à estaca zero

Anúncio foi feito pelas redes sociais do empresário. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio enfim ganhou um Gre-Nal após dois anos, mas o seu próprio universo se encarregou de derrubar uma montanha de gelo sobre o justificado otimismo, dentro daquela ideia de que vitória em clássico arruma a casa.

O torcedor colorado, deprimido pela derrota no Gre-Nal, ganhou até alento. O horizonte do Inter é sombrio, mas o do Grêmio, que parecia cheio de luz, apagou-se. A esperança de dinheiro novo com gestão moderna sumiu.

Sem Marcelo, o cenário é o deste ano: clube associativo, sem investimento pesado. Fora da presidência, como torcedor, o compromisso dele será aleatório, e não o do cargo. É como se o Grêmio voltasse a ser pobre, por assim dizer.

O foco volta a ser a dívida, a folha alta, a falta de dinheiro para contratar. A pancada na esperança já será sentida na quarta-feira (24), contra o Botafogo. Talvez o público já não seja o mesmo, ainda mais sem Arthur (expulso), Cuéllar e Vinícius (lesionados). Que reviravolta de expectativa, Santo Deus.