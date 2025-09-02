A corrida do novo Grêmio

Arthur deve assumir a titularidade na volta da data Fifa. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Não vai dar tempo de algo muito melhor. Nem há como saber se esse "melhor" de fato sairá do papel. Já estamos em setembro. O Grêmio patinou demais em 2025. Atrasou-se. As peças, todas elas, têm de se encaixar perfeitamente em pouco tempo.

Mas a comparação é inevitável. Antes da janela, o Grêmio chegou a ter Volpi; Camilo, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi e Villasanti; Pavon, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

Contra o Mirassol, após da data Fifa, deve ter Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Edenílson e Arthur; Alysson, Carlos Vinícius e Braithwaite (Kike Oliveira).

Pegando só os reforços da janela — Noriega, Arthur, Marcos Rocha, Carlos Vinícius — e somando Cuéllar, que recém "estreou", são cinco peças novas. É meio time. Um novo Grêmio.