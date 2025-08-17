Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Na Arena do Galo
Opinião

Uma vitória de reação e dignidade do Grêmio

Tricolor venceu o Atlético-MG por 3 a 1 neste domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão

