Uma vitória de reação e dignidade do Grêmio

Balbuena foi o autor do gol da virada. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio, enquanto instituição, precisava dar uma satisfação não só ao seus torcedores.

O fiasco do Sport em casa. O atentado terrorista — a polícia já prendeu alguém? — contra o ônibus da delegação no Salgado Filho. A cabeça de Mano Menezes sob a lâmina da guilhotina.

E o Grêmio respondeu. Teve bravura e engajamento, o que rechaça a tese de descontrole do vestiário.

As escolhas do técnico, que se faça justiça a ele, foram bem-sucedidas. Cuéllar, bem posicionado, acertou passes e ajudou na cobertura de Ronald. Com mais ritmo, Balbuena fez uma partida de luxo. Carlos Vinícius reteve a bola no ataque constantemente, servindo como válvula de escape

O Grêmio se defendeu bem. Obrigou o Galo a só erguer bola na área. Mano soube aproveitar o cansaço do Atlético-MG, que jogou na quinta contra o Godoy Cruz, pela Sula.

Era preciso reagir, e o Grêmio reagiu. Evoluirá? Só o tempo dirá. Mas reagiu.