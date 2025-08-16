Se ficar por isso mesmo, logo vai morrer alguém

O que aconteceu no Aeroporto Salgado Filho, no embarque do Grêmio para Belo Horizonte, tem de ser tratado como crime . Emboscada é bandidagem. É caso pensado. Ou dolo, no juridiquês. As imagens estão aí. É só localizar e prender. Vamos lá, Polícia Civil. Fernandão, um profissional que há décadas dá a vida pelo Grêmio, respeitado em todo o país ao ponto de ser convocado pela CBF para trabalhar com a Seleção em mais de uma Copa do Mundo, foi agredido porque tentou conversar e apaziguar ânimos . É um absurdo. Fernandão não merecia isso .

E se uma pedra arremessada atinge alguém? Os agressores seriam uma dissidência da Geral, conforme as primeiras informações. Aqui, duas questões.



Uma é a burrice de achar que uma emboscada seguida de agressão vai ajudar o time a se recuperar. O medo físico, o constrangimento, a humilhação, nada disso adianta. Os jogadores não vão melhorar. Talvez até piorem. Quem se sente bem trabalhando nesse ambiente? E se algum reforço em dúvida de vir jogar no Grêmio desiste depois de algo assim? Vaia, protesto, rede social, faixa, críticas — tudo isso é do jogo. Emboscada, não. Violência, não.



A outra questão é para dirigentes, que desta vez são do Grêmio, mas vale para qualquer outro clube. É preciso parar de engordar o monstro. A cada eleição, as organizadas ganham protagonismo. Escolhem candidatos, fazem acordos e depois ficam com o rabo deles preso, como se diz no jargão popular.



É raro ver alguém como Leila Pereira, do Palmeiras, que não se cala. A maioria recebe no CT, faz reunião. Há quem leve jogador para falar com os líderes e ouvir ameaças e ofensas como se fosse normal. É humilhante para os profissionais.



Tomara que a Polícia aja rápido e prenda muita gente, com bastante divulgação, para servir de aviso. Não pode acontecer de novo. Se ficar tudo por isso mesmo, logo vai morrer alguém nesse tipo de situação.



Vamos deixar?