Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Vamos deixar?
Opinião

Se ficar por isso mesmo, logo vai morrer alguém

O que aconteceu no Aeroporto Salgado Filho, no embarque do Grêmio para Belo Horizonte, tem de ser tratado como crime

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS