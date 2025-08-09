Quantidade de gols sofridos por chutes de dentro da área revela ferida do Grêmio

Defesa do Grêmio é envolvida com excessiva facilidade pelos adversários. Renan Mattos / Agencia RBS

Com Gustavo Quinteros, o Grêmio sofreu 21 gols em 20 jogos. Com Mano, 22 gols em 21 jogos. Iguais?

Aqui é a estatística pela estatística, sem contexto. Tem todo o Gauchão na conta do argentino. Mano Menezes pegou Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo. O trabalho anterior era pior, e com reflexos no atual. A questão é outra. O problema é a régua.

Subir a nota de dois para quatro não resolve a vida nem de Mano e nem do Grêmio. Prefiro outro dado, esse sim, revelador do que não pode acontecer contra o lanterna Sport, na Arena, neste domingo, sob pena de consequências imprevisíveis.

Dos 22 gols sofridos pelo Grêmio de Mano Menezes, 15 são oriundos de chutes desferidos dentro da área. É um sistema defensivo envolvido com excessiva facilidade pelos adversários.

E não só de Série A. O CSA, que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, está em 8º lugar na Série C. É a última vaga de classificação para a segunda fase.

Que a estreia do paraguaio Balbuena ajude a dificultar o acesso livre à área do Grêmio. O Sport sofreu nove gols em 16 jogos no Brasileiro. Se não ganhar neste domingo de um adversário tão inofensivo, qual será o fundo do poço?