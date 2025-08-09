Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Falha na defesa
Opinião

Quantidade de gols sofridos por chutes de dentro da área revela ferida do Grêmio

Desempenhos de Quinteros e Mano não são tão diferentes

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS