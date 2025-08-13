Por que o negócio Roger Guedes nunca parou em pé

Guedes ganha R$ 5 milhões mensais no Al-Rayyan. Aqui, seria menos da metade. Roger Guedes / Al Rayyan,Divulgação

Guedes ganha R$ 5 milhões mensais no Al-Rayyan. Aqui, seria menos da metade. Lá, é artilheiro e ídolo. Por que vendê-lo, se dinheiro não é problema? O Catar é o país mais abonado do "mundo árabe". O mais rico do mundo, pelo PIB per capita.

Logo, 10 ou 15 milhões de euros não fazem cócegas nas kanduras dos sheiks. O Al-Rayyan divulgava imagens dele treinando. É garoto-propaganda oficial.