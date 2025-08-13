Por que o negócio Roger Guedes nunca parou em pé

A menos que seja recuo estratégico, o fim da novela Roger Guedes é bom o Grêmio. O negócio nunca parou em pé, apesar do desprendimento de Marcelo Marques em financiá-lo.
Guedes ganha R$ 5 milhões mensais no Al-Rayyan. Aqui, seria menos da metade. Lá, é artilheiro e ídolo. Por que vendê-lo, se dinheiro não é problema? O Catar é o país mais abonado do "mundo árabe". O mais rico do mundo, pelo PIB per capita.
Logo, 10 ou 15 milhões de euros não fazem cócegas nas kanduras dos sheiks. O Al-Rayyan divulgava imagens dele treinando. É garoto-propaganda oficial.
Os árabes cozinharam o Grêmio. Roger Guedes era incontestável só para este Grêmio, de agora. Não vale tudo isso. Melhor gastar com mais racionalidade essa fortuna toda.