Por que o Inter volta a reprisar um filme melancólico

Repete-se o roteiro de anos no Inter: quando tem de administrar competições, falta elenco. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Autorizado a tentar um plano B para quarta-feira (6), contra o Fluminense, e obrigado a escalar reservas pelo calendário, Roger Machado redesenhou o Inter contra o São Paulo. Três zagueiros (Juninho, Mercado e Clayton), soltando Alan Benítez e Bernabei como alas.

No meio, Luiz Otávio e a estreia de Alan Rodriguez, mais Tabata como dublê de Alan Patrick. Na frente, Borré e Valencia, lentos e anêmicos.

Desentrosado, o reservão fazia um jogo “honesto”, como definiu Tabata, mas Juninho perdeu no alto para Arboleda, no escanteio: 1 a 0.

Roger espelhou seu time — Crespo usa o mesmo sistema. Ganhou quem está acostumado a jogar assim.