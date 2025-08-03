Os dois Grêmios vão matar a torcida do coração

Everaldo foi decisivo na partida e poderia ter marcado mais. LUCAS MERÇON / Flickr FLUMINENSE F.C.

Existem dois Grêmios. Um fala em gastar 10 milhões de euros — ou mais — por Roger Guedes. Especula a contratação de Arthur e Marcelo Grohe: a volta dos campeões. Calcula os lucros da Arena, agora também sua, mediante o pagamento de uma fortuna. Só que esse Grêmio do futuro não entra em campo.

Enquanto isso, o Grêmio do mundo real segue a tônica da temporada: joga pouco, raramente o suficiente para se impor. Mais uma derrota com naturalidade — desta vez por 1 a 0 — para um Fluminense que até pênalti perdeu. Poderia ter sido mais. Everaldo, autor do único gol da partida, acertou a trave.

Diante da postura do Grêmio na partida, o resultado era esperado. Nem o cansaço do Fluminense — que não teve pausa por conta do Mundial de Clubes — foi suficiente para melhorar o desempenho gremista. Com pouca agressividade e volume de jogo, a equipe parecia apenas esperar o tempo passar rumo ao empate. Quase não jogou. Sofreu o gol aos 43 minutos, em uma falha da zaga. Somente a partir daí esboçou alguma reação.

