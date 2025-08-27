O sistema dinamitou a eleição e a esperança da torcida do Grêmio

Empresário pegou todos de surpresa ao fazer anúncio no Sala de Redação. Jefferson Botega / Agencia RBS

A bomba desta quarta-feira (27) veio no Sala de Redação. Marcelo Marques, sem avisar, apareceu com sua equipe na Érico Veríssimo, 400. Pediu para entrar no estúdio, pois teria um comunicado decisivo a fazer, mas ninguém imaginava o motivo.

Ao vivo, o homem que comprou a Arena por R$ 145 milhões e a doou ao clube, além de disponibilizar 10 milhões de euros para reforços nesta janela, anunciou que não é mais pré-candidato à presidência do Grêmio. Disse que tentou lidar com o ambiente político do futebol, mas não foi possível.

Também retirou sua chapa ao Conselho Deliberativo. Não quer mais saber da política gremista. Disse que seguirá ajudando como Celso Rigo, com recursos. Razões familiares, inclusive de segurança, ajudaram na decisão.

Fiquei com a sensação de que o sistema expeliu Marcelo, como se o interesse fosse apenas na cédula, na sua fortuna, e não no desprendimento de mudar o clube a partir de uma nova gestão, corporativa e moderna. Como se fosse rico, mas sem grife para ser presidente. Dinheiro e reforços? Ok. Mas para agir internamente, aí não.

Pelo menos foi o que ele, Marcelo, sentiu. Fiquei com a sensação de que podem ter ocorrido também ameaças a seus familiares, o que é muito pesado para um pai de família desacostumado. Sempre há os haters. O sistema autofágico do futebol expeliu Marcelo Marques.

A esperança da torcida do Grêmio, de entrar na rota do dinheiro novo e de novas formas de gestão, recebe um golpe mortal. Imagino que o torcedor gremista vá pressionar Marcelo Marques a voltar atrás. Ele falou que sua decisão é irrevogável. Será? Aguardemos os próximos capítulos.