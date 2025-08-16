O preço do sonho do Inter é caro e está sobre a mesa

Inter vive maratona de jogos contra o Flamengo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Não tem outro jeito. Se não descansar todo mundo neste domingo (17), no Beira-Rio, nesse quase playoff com o Flamengo, a chance na quarta-feira (20), na Libertadores, que já não é grande, praticamente desaparece.

E não se trata só de desgaste. É reduzir a chance de desfalques em um elenco com menos opções. Vale até para o goleiro. É uma posição diferente. Ritmo é essencial. Mas imagine perder Rochet? Nada contra Anthoni, mas o uruguaio é de Copa do Mundo.

Então tem de ser 100% reserva, o que cobrará um preço. O time misto ou reserva do Flamengo terá Cebolinha e Pedro no ataque. Carrascal, no meio. Ayrton Lucas, na lateral. Danilo, na zaga. Todos já vestiram camisa de seleção nacional. E Wallace Yan, aposta de craque da base? E por aí vai. Talvez até Arrascaeta, para ganhar minutos, visando à quarta-feira (20).

O Inter B não está proibido de ganhar, claro, mas a chance de perder é enorme. É o preço de perseguir o sonho, e Roger Machado está correto em pagá-lo neste domíngo (17).