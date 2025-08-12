O novo prazo para Mano Menezes no Grêmio 

Próxima partida do Tricolor é contra o Atlético-MG, no domingo (17). Renan Mattos / Agencia RBS

Grêmio, Mano Menezes e jogadores se reuniram intramuros. Lavaram roupa suja e, em tese, partem do zero. Uma espécie de Mano, Parte II.

O problema é o que se pode fazer de diferente, para além de engajamento.

Os jogadores serão quase os mesmos contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Cuellar, enfim? Talvez Jardiel? A volta de João Pedro na lateral?

Não há reforços. A direção é lenta. A sensação é de que houve só um adiamento.

O “curto prazo” fixado pela sinceridade do próprio Mano após a derrota terrível para o Sport pode ser curtíssimo: até domingo (17), na Arena do Galo.