O novo prazo para Mano Menezes no Grêmio 

Grêmio, Mano Menezes e jogadores se reuniram intramuros. Lavaram roupa suja e, em tese, partem do zero. Uma espécie de Mano, Parte II.
O problema é o que se pode fazer de diferente, para além de engajamento.
Os jogadores serão quase os mesmos contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Cuellar, enfim? Talvez Jardiel? A volta de João Pedro na lateral?
Não há reforços. A direção é lenta. A sensação é de que houve só um adiamento.
O “curto prazo” fixado pela sinceridade do próprio Mano após a derrota terrível para o Sport pode ser curtíssimo: até domingo (17), na Arena do Galo.
