O não o Inter já tem contra o Fluminense 

Colorado precisa vencer por dois gols de diferença. Duda Fortes / Agencia RBS

Eis o enigma que o Inter precisa decifrar para ser feliz. Tem de vencer por dois gols de vantagem, mas cada um sofrido é outro a fazer lá na frente. Nas três vitórias após a parada do Mundial, contra times bem piores, ficou na vantagem mínima.

Se fizer o normal, portanto, não dá. Não creio que ter usado titulares contra o Grêmio prejudique tanto assim o Fluminense. O Inter poupou, mas jogou um dia depois. E tem a viagem. Roger terá de assumir muito mais riscos do que de costume. Sofrerá contra-ataque, mas não tem jeito.

Os três zagueiros são para proteger melhor a última linha. O único jeito é tirar o pai da forca correndo atrás de zagueiros e volantes na saída de bola do Flu e, quando perdê-la, suar sangue para retomá-la.

Risco + coragem + intensidade. E futebol, claro. Não será nada fácil. Roger já tem o não. Que vá em busca do sim.