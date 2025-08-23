O mico para a história do Inter

Duas pessoas já foram demitidas por causa da ação. Renan Mattos / Agencia RBS

Então o Inter errou o tipo de papel picado, prata em vez de branco. Errou a quantidade despejada. Por fim, errou o modo de lançá-lo no campo. Pensei que pedir música no Fantástico seria o máximo do meme, mas sempre pode piorar.

Uma investigação foi aberta para descobrir o vilão. Será uma CPI do Papel Picado, com os “deputados” do Conselho Deliberativo? Um PrataGate? Dois já foram demitidos.

Isso sem falar na ideia em si, de fazer festa antes do tempo. Qualquer criança associa chuva de papel picado com celebração por conquista.

Alguém teve a ideia de fazer isso antes do jogo, matando toda a mobilização da torcida para o sonho de alguma pressão inicial, mesmo que por alguns minutos apenas.

Preparados no vestiário e durante a semana para um começo mais forte, no calor do estádio, os jogadores perderam todas as ativações, físicas e mentais. O Inter foi engolido pelo Flamengo em uma das eliminações mais incontestáveis de sua história.

Com o tempo, o jogo em si será esquecido. Mas ficará para a eternidade esse assustador mico da chuva de prata.

