O Inter ofereceu um caminho para salvar o Grêmio

O Inter deu o caminho. Após o fracasso na Copa do Brasil, mudou contra o Bragantino. Entraram Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Ricardo Mathias.

Jogou bem. Voltou a vencer, fora de casa. Distanciou-se do Z-4. Segue sendo zebra contra o Flamengo, mas talvez um pouco menos do que antes.

Mudar. Eis o verbo que, conjugado, é uma luz que o Inter oferece desportivamente ao rival no mundo prático, para além das teorias.

O time do Grêmio tem de mudar. Se não se reforçar na janela, o cenário será ruim com ou sem Mano Menezes.

Gestão de danos

O Grêmio do futuro, de Marcelo Marques, e o do presente, de Alberto Guerra, precisam conversar. O do presente não tem dinheiro. O do futuro é rico. O do presente tem de aceitar que o do futuro escolha os nomes mesmo sem mandato. O do futuro tem de assumir o risco político de dividir uma comanda que não é sua.

É gestão de danos. O time do Grêmio é limitado. Não é coincidência que Renato tenha sofrido tanto na reta final de sua última passagem, assim como Gustavo Quinteros.

O argentino foi o pior, sem dúvida. Perdia de goleada. Semeou aridez para os seus substitutos.

Não é por acaso que a torcida gremista, nas interativas dos veículos de comunicação, aponte o dedo para o técnico, mas com parcela de culpa menor do que direção e jogadores.

