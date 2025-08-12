Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

É preciso mudar
Opinião

O Inter ofereceu um caminho para salvar o Grêmio

O que se tira de lição do fim de semana de vitória colorada e derrota tricolor

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS