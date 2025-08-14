O Inter não morreu no Maracanã 

O Flamengo foi para o intervalo com 73% de posse e o Inter, com 23%. Max Peixoto / Especial

Enquanto Felipe Luís chamava Cebolinha, Carrascal, Samuel Lino e Pedro do banco para renovar o fôlego, Roger tinha Vitinho, Richard e o cansado Borré. É um abismo. Perder nunca é bom, mas só de 1 a 0 no Maracanã significa que o Inter sobreviveu.

O primeiro tempo foi aula. O Flamengo jogou. O Inter tentou se defender. Encurralado pela marcação alta carioca, restou a ligação direta para Ricardo Mathias, que lutava sozinho contra os zagueiros.

O meio-campo colorado mal tocava na bola. E, quando tocava, a qualidade do Flamengo imperava nos duelos. Aguirre escorregava, Tabata tomava decisões erradas, Alan Rodriguez e Thiago Maia corriam atrás de Plata, Luiz Araújo, Allan e Bruno Henrique. O desafogo era Wesley, mas ele errava tudo. A bola sempre voltava aos pés rubro-negros. O Flamengo foi para o intervalo com 73% de posse. O Inter, 23%.

No segundo tempo, Roger subiu a marcação. Melhorou. O Inter finalizou. Rossi trabalhou. Teve jogo. O Flamengo foi retirado de sua zona de conforto. Alan Patrick entrou no jogo. Houve até equilíbrio em alguns momentos. A qualidade carioca é muito alta, e ela estará no Beira-Rio. Esse é o ponto. Mas o Inter ao menos volta vivo. Não era essa a conta?