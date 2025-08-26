O Gre-Nal é da crise, mas a esperança é azul

Nesse ano não se espera mais nada a não ser a humilhante Copa Gre-Nal para ver quem escapa do rebaixamento, mas há uma diferença significativa em termos de esperança na nossa rivalidade.
Não há como ter certeza sobre o quanto um Arthur trintão, após sete temporadas errantes na Europa, vai melhorar o meio-campo do Grêmio. Piorar não vai, claro, mas a melhora será de quanto? Pode ir até onde, em 2026? Só saberemos quando ele jogar.
Só que Arthur, assim como Marcos Rocha e a ideia de um clube com o rico mecenato de seu futuro presidente ao menos no primeiro ano de mandato, atiça o imaginário da torcida. Haverá dinheiro e uma aposta de gestão moderna, com visão empresarial.
No Inter, não. A direção será a mesma, enredada numa crise financeira terrível. Hoje, a esperança — que pode ou não virar realidade, claro —, é azul.
