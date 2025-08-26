Mano Menezes, Roger Machado e os problemas que Grêmio e Inter não conseguem resolver

O momento de Inter e Grêmio é de administração de danos. Os dois então numa espiral descendente e está difícil encontrar um ponto onde é possível saltar para fora. Do jeito que estão as coisas, talvez a gente chegue no Gre-Nal, em setembro, sem Roger Machado e Mano Menezes.

Não que a culpa do cenário atual seja exclusivamente dos treinadores. Quando o Mano escala o Edenilson, a culpa é dele. Nunca deu certo o Edenilson de armador. Fará gols esporadicamente, como em Minas Gerais.

É de Mano a missão de encontrar opções. Riquelme começou na reserva de Edenilson contra o Ceará. Quando os volantes do Grêmio ficam sempre alinhados e não entram nunca na área, é problema do Mano.

Agora, quando ele passa um tempão sem ter um zagueiro destro para escalar, ou um lateral-direito de ofício, aí não é problema dele. É da direção.

Vale o mesmo para Roger. Ficar insistindo no Bruno Henrique, no Wesley, é um problema seu. Podia colocar Vitinho na frente. Tentar Luiz Otávio, adiantando Thiago Maia. Wesley não está dando resposta há meses. Antes, Bruno Henrique.

Mas quando o lateral-direito do Roger é Aguirre, que veio para ser reserva, o problema é da direção. Roger, inclusive, teve que salvar a direção do Inter no ano passado improvisando um volante na posição, Bruno Gomes. Bernabei nem escalado era. Achou um time sem reforços. Do caos, lá atrás, Roger levou o Inter à Libertadores e ganhou o Gauchão.

Mano e Roger podem não chegar ao Gre-Nal, mas que fique registrado: nem tudo é culpa do treinador.

