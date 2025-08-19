O adeus a um jogador importante da história do Grêmio 

Ex-jogador (camisa 5) ficou na história por marcar Maradona em amistoso no Olímpico. Foto: Luis Ávila/BD. Agencia RBS / Agencia RBS

Morreu nesta terça-feira (19), em João Pessoa, na Paraíba, Vitor Hugo, aos 73 anos.

O volante abria o meio-campo (ele, Iúra e Tadeu Ricci) do Grêmio que impediu o nono Gauchão colorado seguido, em 1977, naquele timaço treinado por Telê Santana e que tinha, para mim, o melhor ataque da história gremista: Tarciso, André Catimba e Éder.

Mas e Renato, você perguntará? Renato é hours-concours no Grêmio. Gravita acima. Não pode entrar entra nessa disputas mortais.

Vitor Hugo também jogou no Palmeiras, onde ganhou a Taça de Prata, em 1981. Virou notícia quando, em um amistoso do Grêmio contra o Argentinos Juniors, anulou um certo meia canhoto promissor de 19 anos: Diego Armando Maradona. Marcava como poucos.

Desiludido com o futebol, não gostava de dar entrevistas. O corpo será trazido da Paraíba. O velório ocorrerá em Porto Alegre. Vitor Hugo deixa mulher e dois filhos.