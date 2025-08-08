Falta de dinheiro não justifica problemas de gestão de Grêmio e Inter

Dupla gasta muito dinheiro em juros. Renan Mattos / Agencia RBS

A eliminação do Inter na quarta-feira (6), a 13ª da gestão Alessandro Barcellos — que está na sua quinta temporada, tempo suficiente para ser cobrado sem as injustiças do afogadilho —, impõe uma distinção. Vale para o Grêmio também, embora a lista de fracassos de Alberto Guerra seja menor.

O novo cenário do futebol, com SAFs mais Palmeiras e Flamengo (associativos bilionários), explica nossa coadjuvância medíocre, mas não justifica. Sim, eles têm muito mais dinheiro para contratar os melhores e lhes pagar altos salários. Só que isso nada tem a ver com gestão ruim.

O Inter, por mais tempo, e o Grêmio estão aprofundando o abismo, em vez de reduzi-lo. São cúmplices. Este é o ponto que ninguém fala. Não se trata um agente externo malvado contra guerreiros farroupilhas.

Dinheiro jogado fora

Inter e Grêmio gastam mais do que arrecadam, e gastam mal. Não atacam suas dívidas. Treinam em CTs defasados. Nem se comparam aos de Galo, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, São Paulo. Torram fortunas em juros.

O Inter pagou R$ 9 milhões em Ramón. Perdeu tempo com Rogel, sem ao menos a coordenação motora exigida para um atleta. No Grêmio, Pavon, Lucas Esteves e Jemerson.

Se não conseguem competir em razão do abismo financeiro, precisava contribuir para aumentá-lo? É essa cumplicidade que está nos matando, em vermelho e azul.

