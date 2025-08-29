Marcelo Marques é o Rei do Grêmio

Marques volta à sua candidatura nos braços do povo. Jefferson Botega / Agencia RBS

Se foi voluntária ou não, até se pode discutir. Mas é difícil acreditar. O que mudou na política do Grêmio para, em 24 horas, ela passar de intragável a aceitável, ao ponto de voltar a ser candidato, segundo informação do repórter Filipe Duarte?

Nada. Absolutamente nada. O que Marcelo Marques fez foi uma grande tacada.

Curiosamente, uma manobra política, que reacendeu a esperança da entrada gremista na rota do dinheiro novo e da gestão moderna, para voltar a sonhar com títulos, e não só escapar de rebaixamentos.

Percebendo que ao redor do trono a corte se alvoroçava, algo capaz de prejudicá-lo lá na frente, Marcelo blefou. Foi ao "Sala de Redação" e, com a repercussão do programa, incendiou o processo eleitoral.

Não querem do meu jeito? Eu saio. Fiquem aí com a Arena de presente e mais um bom dinheiro para contratar. Mas assim, desse jeito, não quero. Fui.

“Volta, Marcelo!”

Ao “desistir em caráter irrevogável”, Marcelo Marques deixou a corte e a plebe em pânico.

A corte — aliados de verdade ou de ocasião — apavorada com a chance de sair do poder antes de entrar, fez romaria. Implorou. E, claro, deve ter feito todas as concessões possíveis. A torcida, ou a maior parte dela, ficou ao lado do agora rei, com hashtags de “Volta, Marcelo!” nas redes sociais.

Nos braços do povo

Marques volta à sua candidatura nos braços do povo. Criou uma pressão de fora para dentro, já que não é (ainda: será em setembro) conselheiro.

Será um presidente Rei. Talvez apenas Renato, no auge, tenha experimentado tanto poder como o que Marcelo terá na largada de seu mandato no Grêmio.